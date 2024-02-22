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Польша разблокирует границу с Украиной для военной и гуманитарной помощи

22 февраля 2024 15:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польша разблокирует границу с Украиной для военной и гуманитарной помощи
Протест польских фермеров на границе. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы из Украины, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры. Это позволит пропускать военную и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает TVN24 в четверг, 22 февраля.

Разблокирование границы для военной и гуманитарной помощи

Польский премьер отметил, что это решение должно обеспечить гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать украинской стороне без каких-либо задержек.

По словам Туска, это вопрос следующих нескольких часов.

Он подчеркнул, что задача Польши — это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых пролегают через Польшу.

"Это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной", — отметил Туск.

Он также призвал к внутренней и международной дискуссии, чтобы разделить вопрос безоговорочной поддержки Киева и защиты польских фермеров и рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной.

Напомним, польские аграрии продолжают блокировать границу, самая тяжелая ситуация на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди стоят почти 2 500 тысяч грузовиков. 

Также заместитель министра аграрной политики Польши Михал Колодзейчак объявил о начале официальных переговоров с фермерами, которые протестуют на польско-украинской границе. Переговоры состоятся 26 февраля.

Польша
граница
военная помощь
Украина
гуманитарная помощь

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