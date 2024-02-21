В Польше начнутся официальные переговоры с фермерами — министр назвал дату

Польские фермеры. Фото: Суспільне

Заместитель министра аграрной политики Польши Михал Колодзейчак объявил о начале официальных переговоров с фермерами, которые протестуют на польско-украинской границе. Переговоры состоятся в понедельник, 26 февраля.

Об этом польский министр рассказал в комментарии для издания Polskie Radio 24 в среду, 21 февраля.

Переговоры с польскими фермерами

Колодзейчак сообщил, что сейчас идет подготовка к переговорам. Он отметил, что предстоящие обсуждения могут стать уникальными за последние 30 лет в контексте аграрной политики страны.

"Создание определенной дорожной карты, временных рамок для решения дальнейших проблем, потому что это не политическая акция, это стратегическая акция, которая должна привести к тому, что через два месяца таких проблем не будет", — заявил Колодзейчак.

Колодзейчак уточнил, что фермеры выберут своих представителей для диалога с властями, исключив возможность участия профсоюзных лидеров с политическими амбициями.

Также он сообщил, что до конца текущей недели будет объявлено место проведения переговоров. Этот вопрос Колодзейчак планирует обсудить с министром культуры в среду, 21 февраля, чтобы обеспечить подходящий статус места для обсуждения.

Почему фермеры устраивают забастовки на границе

Польские власти сейчас собирают требования участников протеста, в преддверии возможного начала переговоров в понедельник, накануне массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Протестующие фермеры выступают за ограничение импорта товаров из Украины в Польшу и против некоторых изменений в сельском хозяйстве, связанных с "Зеленым соглашением" ЕС.

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

Во время протеста один из польских фермеров разместил плакат, на котором написан призыв к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной и Брюсселем".