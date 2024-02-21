У Польщі розпочнуться офіційні переговори з фермерами — міністр назвав дату

Польські фермери. Фото: Суспільне

Заступник міністра аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться у понеділок, 26 лютого.

Про це польський міністр розповів у коментарі для видання Polskie Radio 24 у середу, 21 лютого.

Переговори з польськими фермерами

Колодзейчак повідомив, що зараз триває підготовка до переговорів. Він зазначив, що майбутні обговорення можуть стати унікальними за останні 30 років у контексті аграрної політики країни.

"Створення певної дорожньої карти, тимчасових рамок для розв'язання подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка має призвести до того, що за два місяці таких проблем не буде" , — заявив Колодзейчак.

Колодзейчак уточнив, що фермери оберуть своїх представників для діалогу з владою, виключивши можливість участі профспілкових лідерів із політичними амбіціями.

Також він повідомив, що до кінця цього тижня буде оголошено місце проведення переговорів. Це питання Колодзейчак планує обговорити з міністром культури у середу, 21 лютого, щоб забезпечити відповідний статус місця для обговорення.

Чому фермери влаштовують страйки на кордоні

Польська влада зараз збирає вимоги учасників протесту, напередодні можливого початку переговорів у понеділок, напередодні масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Протестуючі фермери виступають за обмеження імпорту товарів з України до Польщі та проти деяких змін у сільському господарстві, пов'язаних із "Зеленою угодою" ЄС.

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники розпочали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежений або повністю заблокований.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, що прямував до Німеччини.

Під час протесту один із польських фермерів розмістив плакат, на якому написано заклик до російського диктатора Володимира Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем".