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Блокада польской границы — на которых КПП ситуация самая тяжелая

22 февраля 2024 08:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блокада польской границы — на которых КПП ситуация самая тяжелая
Митинги польских фермеров. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские аграрии продолжают блокировать границу, самая тяжелая ситуация на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". В очереди сейчас стоят почти 2 500 тысяч грузовиков. 

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

Ситуация на польской границе по состоянию на 22 февраля

По словам Демченко, на польской границе бастующие продолжают блокировать шесть направлений: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". По состоянию на утро 22 февраля в очередях стоят 2 450 грузовиков.

"Особенно критично это чувствуется на пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". За вчера на них границу пересекли всего 60 и 70 грузовых автомобилей соответственно на въезд в Украину, а в Польшу не пропустили ни одного", — рассказывает представитель ГПСУ.

Он уточняет, что поляки не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей, однако возможно усложнение движения из-за протестов.

Что еще нужно знать

Напомним, 20 февраля польские протестующие начали полную блокаду украинской границы, в результате чего движение транспорта почти на всех КПП ограничено или полностью заблокировано.

Кроме того, польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медика — Шегини" и рассыпали украинское зерно из грузового вагона на пути, который направлялся в Германию.

На массовые протесты отреагировал и президент Польши Анджей Дуда. Он подчеркнул, что его страна никогда не закрывалась сельскохозяйственной продукцией из Украины. Однако сейчас польские фермеры "беспокоятся за свое существование" и имеют право на протест, если он законен.

Кроме того, министр сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак отметил, что украинская агропродукция вытесняет их на немецком рынке. Он считает, что следует ввести квоты на товары из Украины, поступающие в ЕС.

Польша
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граница
КПП
грузовики
ГПСУ

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