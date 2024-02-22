Блокада польського кордону — на яких КПП ситуація найважча

Мітинги польських фермерів. Фото: REUTERS

Польські аграрії продовжують блокувати кордон, найважча ситуація на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". В черзі наразі стоять майже 2 500 тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, 22 лютого.

Ситуація на польському кордоні станом на 22 лютого

За словами Демченка, на польському кордоні страйкувальники продовжують блокувати шість напрямків: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Станом на ранок 22 лютого в чергах стоять 2 450 вантажівок.

"Особливо критично це відчувається на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". За вчора на них кордон перетнули всього 60 та 70 вантажних авто відповідно на в’їзд в Україну, а в Польщу не пропустили жодного", — розповідає речник ДПСУ.

Він уточнює, що поляки не блокують рух автобусів та легкових авто, втім можливе ускладнення руху через протести.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники розпочали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежений або повністю заблокований.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії, що прямував до Німеччини.

На масові протести відреагував і президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що його країна ніколи не закривалася від сільськогосподарської продукції з України. Однак зараз польські фермери "хвилюються за своє існування" і мають право на протест, якщо він законний.

Крім того, міністр сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак наголосив, що українська агропродукція витісняє їхню на німецькому ринку. Він вважає, що слід запровадити квоти на товари з України, що надходять до ЄС.