Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польща розблокує кордон з Україною для військової та гуманітарної допомоги arrow

Польща розблокує кордон з Україною для військової та гуманітарної допомоги

22 лютого 2024 15:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польща розблокує кордон з Україною для військової та гуманітарної допомоги
Протест польських фермерів на кордоні. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить пропускати військову та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє TVN24 у четвер, 22 лютого.

Розблокування кордону для військової та гуманітарної допомоги

Польський прем'єр зазначив, що це рішення має забезпечити гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок.

За словами Туска, це питання наступних кількох годин.

Він наголосив, що завдання Польщі — це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

"Це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною", — зазначив Туск.

Він також закликав до внутрішньої та міжнародної дискусії, щоб розділити питання беззаперечної підтримки Києва та захисту польських фермерів і ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

Нагадаємо, польські аграрії продовжують блокувати кордон, найважча ситуація на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". В черзі стоять майже 2 500 тисячі вантажівок. 

Також заступник міністра аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться 26 лютого.

Польща
кордон
військова допомога
Україна
гуманітарна допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі