Польща розблокує кордон з Україною для військової та гуманітарної допомоги

Протест польських фермерів на кордоні. Фото: Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, ділянки автомобільних і залізничних доріг внесуть до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить пропускати військову та гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє TVN24 у четвер, 22 лютого.

Розблокування кордону для військової та гуманітарної допомоги

Польський прем'єр зазначив, що це рішення має забезпечити гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок.

За словами Туска, це питання наступних кількох годин.

Він наголосив, що завдання Польщі — це повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу.

"Це також означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною", — зазначив Туск.

Він також закликав до внутрішньої та міжнародної дискусії, щоб розділити питання беззаперечної підтримки Києва та захисту польських фермерів і ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

Нагадаємо, польські аграрії продовжують блокувати кордон, найважча ситуація на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". В черзі стоять майже 2 500 тисячі вантажівок.

Також заступник міністра аграрної політики Польщі Міхал Колодзейчак оголосив про початок офіційних переговорів із фермерами, які протестують на польсько-українському кордоні. Переговори відбудуться 26 лютого.