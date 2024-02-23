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Польша и Украина далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, — аппарат Дональда Туска

23 февраля 2024 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша и Украина далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, — аппарат Дональда Туска
Аграрная продукция Украины. Фото: depositphotos
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководитель аппарата премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что переговоры между Польшей и Украиной далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, которую заблокировали фермеры на границе. Польша не удовлетворена решением для аграриев.

Об этом сообщило издание AFP в пятницу, 23 февраля.

Соглашение Украины с Польшей

Грабец подчеркнул, что текущий ход переговоров с Украиной "не позволяет считать, что найдено решение, удовлетворяющее интересы Польши или польских сельхозпроизводителей".

"Мы находимся далеко от достижения согласия. К сожалению, отсутствует предложение от Украины, которое давало бы основания для оптимизма в разрешении сложившегося кризиса в торговых отношениях", — отметил представитель польского правительства.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией прибыл в Польшу для переговоров с польским правительством о блокаде границе. Впрочем, встреча так и не состоялась.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решить проблему препятствования движению транспорта.

Польша
переговоры
Украина
фермеры
блокада
Дональд Туск

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