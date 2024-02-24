На границе с Польшей неизвестные третий раз высыпали украинскую продукцию

Рассыпаная агропродукция. Фото: Facebook/Мининфраструктуры

На границе с Польшей в субботу, 24 февраля, в очередной раз повредили груз с украинской продукцией. На этот раз неизвестные высыпали агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Повредили груз с агропродукцией 24 февраля

"В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск", — говорится в сообщении.

Известно, что около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.

Министр Александр Кубраков отметил, что системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям.

"Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Следовательно, те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира", — подчеркнул он.

Кубраков призвал польские правоохранительные органы немедленно отреагировать.

Скриншот сообщения Мининфраструктуры

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией прибыл в Польшу для переговоров с польским правительством по блокаде границы. Впрочем, встреча так и не состоялась.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решать проблему препятствования движению транспорта.