На границе с Польшей неизвестные третий раз высыпали украинскую продукцию
На границе с Польшей в субботу, 24 февраля, в очередной раз повредили груз с украинской продукцией. На этот раз неизвестные высыпали агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Повредили груз с агропродукцией 24 февраля
"В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск", — говорится в сообщении.
Известно, что около девяти утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.
Министр Александр Кубраков отметил, что системное уничтожение украинской агропродукции сродни спланированным диверсиям.
"Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Следовательно, те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира", — подчеркнул он.
Кубраков призвал польские правоохранительные органы немедленно отреагировать.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией прибыл в Польшу для переговоров с польским правительством по блокаде границы. Впрочем, встреча так и не состоялась.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству прибыть на границу и призвал польские власти также посетить протесты, чтобы решать проблему препятствования движению транспорта.
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