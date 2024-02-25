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Блокада польско-украинской границы — Зеленский заявил о защите бизнеса

25 февраля 2024 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блокада польско-украинской границы — Зеленский заявил о защите бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокаду польско-украинской границы. Он подчеркнул, что сейчас очень важно сохранить союз с Варшавой.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Протесты поляков на границе с Украиной

"Если шаги по решению проблемы с Польшей не найдутся, мы будем защищать наш бизнес", — отметил Зеленский.

Он считает, что премьеры стран найдут соответствующие шаги. Глава государства добавил, что для Украины очень важно сохранить союз с Польшей.

Напомним, неизвестные 25 февраля высыпали по меньшей мере десять вагонов украинской кукурузы в селе Котомеж Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров.

Также польские фермеры возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг — Зосин". В результате на границе с Украиной сформировалась очередь из грузовиков.

Владимир Зеленский
Польша
граница
Украина
президент

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