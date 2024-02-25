Польські фермери відновили протести на одному з пунктів пропуску — скільки вантажівок в чергах

Протест на кордоні. Ілюстративне фото: Суспільне

Польські фермери у неділю, 25 лютого, відновили протест на пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Внаслідок цього на кордоні з Україною сформувалася черга з вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Черги на кордоні на тлі відновлення протесту

За словами Демченка, внаслідок відновлення протесту польських фермерів на кордоні у чергах на в'їзд до України стоять близько 2400 вантажівок.

Він зазначив, що найбільше — навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Дійсно, вчора у напрямку ПП "Устилуг" символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. Ми бачили певне пожвавлення, але загалом на ситуацію це не вливає", — сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, 24 лютого на кордоні з Польщею на залізничній станції Дорогуськ невідомі висипали українську агропродукцію з вагона.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль з українською делегацією прибув до Польщі для переговорів із польським урядом щодо блокади кордону. Втім, зустріч так і не відбулася.