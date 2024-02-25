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Польские фермеры возобновили протесты на одном из пунктов пропуска — сколько грузовиков в очередях

25 февраля 2024 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Польские фермеры возобновили протесты на одном из пунктов пропуска — сколько грузовиков в очередях
Протест на границе. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры в воскресенье, 25 февраля, возобновили протест на пункте пропуска "Устилуг — Зосин". В результате на границе с Украиной сформировалась очередь из грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Очереди на границе на фоне возобновления протеста

По словам Демченко, в результате возобновления протеста польских фермеров на границе в очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков.

Он отметил, что больше всего — напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Действительно, вчера в направлении ЧП "Устилуг" символически начали отказываться от блокировки движения грузовых транспортных средств. Мы видели определенное оживление, но в целом на ситуацию это не вливает", — сказал спикер ГПСУ.

Напомним, 24 февраля на границе с Польшей на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные высыпали украинскую агропродукцию из вагона.

Также мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль с украинской делегацией прибыл в Польшу для переговоров с польским правительством по блокаде границы. Впрочем, встреча так и не состоялась.

Польша
граница
протесты
грузовики
блокада

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