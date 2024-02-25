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Зеленський розповів, чи потрібно зараз говорити з Путіним

25 лютого 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів, чи потрібно зараз говорити з Путіним
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Війна України проти Росії

"А можна говорити з глухою людиною, чи з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Тому питання в юридичній і політичній площині", — наголосив Зеленський.

За його словами, Путіну запропонують майданчик, на якому він зможе погодитися, що програв війну та визнати провину. Однак для РФ це маленька помилка, а для всього демократичного світу — трагедія.

"Я впевнений, що Україна не програє війну. У нас немає альтернативи можливості програти — нас тоді не буде", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, програє Україна чи ні залежатиме від західних партнерів, від того, чи буде зброя.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Куп'янську Харківської області зараз потрібна допомога. Для того, аби окупанти не прорвали цю ділянку фронту, необхідне збільшення підтримки західних союзників.

Також український лідер у другу річницю війни звернувся до лідерів G7. На його думку, рішучість провідних демократій світу допомагає подолати усі виклики.

Володимир Зеленський
війна
володимир путін
Україна
президент

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