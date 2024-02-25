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Зеленский рассказал, нужно ли сейчас говорить с Путиным

25 февраля 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, нужно ли сейчас говорить с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Война Украины против России

"А можно говорить с глухим человеком или с человеком, который убивает своих оппонентов? Поэтому вопрос в юридической и политической плоскости", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Путину предложат площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл войну и признать вину. Однако для РФ это маленькая ошибка, а для всего демократического мира — трагедия.

"Я уверен, что Украина не проиграет войну. У нас нет альтернативы возможности проиграть — нас тогда не будет", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, проиграет Украина или не будет зависеть от западных партнеров, от того, будет ли оружие.

Напомним, Зеленский заявил, что Купянску Харьковской области сейчас нужна помощь. Для того чтобы оккупанты не прорвали этот участок фронта, необходимо увеличение поддержки западных союзников.

Также украинский лидер во вторую годовщину войны обратился к лидерам G7. По его мнению, решительность ведущих демократий мира помогает преодолеть все вызовы.

Владимир Зеленский
война
владимир путин
Украина
президент

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