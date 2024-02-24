Друга річниця війни в Україні — Зеленський звернувся до лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю війни звернувся до лідерів G7. На його думку, рішучість провідних демократій світу допомагає подолати усі виклики.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у суботу, 24 лютого.

Звернення Зеленського до лідерів G7

Зеленський висловив подяку за ці два роки спільних зусиль. За його словами, попри жахи, принесені Росією 24 лютого, Україна не була позбавлена можливості прагнути світлого майбутнього.

"Будь ласка, пам'ятайте, що імперські амбіції та реваншизм зникають тільки від програшу того, хто ними заражений, і завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно правильно", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що лідери G7 чудово усвідомлюють, що Україні необхідно для захисту неба, для зміцнення армії на землі, а також, що потрібне для підтримки та розвитку успіхів у морі.

"І ви добре розумієте, що нам потрібне все це вчасно. Ми розраховуємо на вас", — додав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджем Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Також Зеленський підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, що означає для України підписання цих документів.