Ермак объяснил, чем важно для Украины подписание гарантий безопасности с Италией и Канадой

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина подписала двухсторонние соглашения о безопасности с Италией и Канадой. Он объяснил, что означает для Украины подписание этих документов.

Об этом Ермак сообщил в Telegram в субботу, 24 февраля.

Гарантии безопасности с Италией

Соглашение устанавливает ключевые аспекты обязательств Италии в сфере безопасности, включая обеспечение долгосрочной военной и финансовой поддержки на протяжении всего периода его действия.

"В документе зафиксировано, что Италия и дальше будет обеспечивать самые неотложные потребности Украины для укрепления ее возможностей безопасности. Италия уже продлила на 2024 год действие соответствующего законодательства, разрешающего дальнейшую военную поддержку, и будет оказывать помощь Украине в течение десяти лет действия этого соглашения", — написал Ермак.

Глава ОП добавил, что Италия также продолжит вносить вклад в Европейскую миссию по оказанию военной помощи Украине, обучая украинских военных.

Также Италия продолжит сотрудничество с Одессой и ее областью в целях поддержки, восстановления, повышения устойчивости и проведения реформ.

Кроме того, документ поддерживает стремление Украины к членству в НАТО, в том числе через поддержку украинских реформ и обеспечение совместимости украинских сил безопасности и обороны со стандартами Альянса.

"Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины. Документ действует в течение десяти лет с даты подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения его действия", — добавил Ермак.

Гарантии безопасности с Канадой

Ермак сообщил, что соглашение создает основу для стратегического партнерства между Канадой и Украиной в сфере безопасности, определяя ключевые области для углубления двусторонних отношений, в том числе в оборонной сфере, а также в обеспечении стабильности и устойчивости.

В рамках документа Канада обязуется предоставить Украине более трех миллиардов канадских долларов в качестве макрофинансовой и оборонной помощи в 2024 году.

"Кроме того, документ подтверждает поддержку Канадой будущего членства Украины в НАТО, в том числе путем поддержки украинских реформ и совместимости сил безопасности и защиты Украины с Альянсом", — написал Ермак.

Соглашение включает положение о создании механизма для круглосуточного экстренного реагирования в случае новой военной агрессии против Украины, а также предусматривает поддержку в укреплении способностей Украины к адекватному ответу на потенциальную эскалацию агрессии со стороны России.

Соглашения о безопасности с Италией и Канадой. Фото: Андрей Ермак

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. В рамках переговоров было подписано двухстороннее соглашении о безопасности.

Также Зеленский подписал двухстороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.