Ермак рассказал о мощных санкциях, которые ввели партнеры против России
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил о мощной санкционной поддержке партнеров против РФ. В этих пакетах были учтены предложения группы Макфола-Ермака.
Об этом он сообщил в своем Telegram в субботу, 24 февраля.
Санкции США против РФ
По его словам, от США поступило 554 позиции в новых санкционных списках и Business Advisory: "Риски и соображения для ведения бизнеса в российской федерации и на оккупированных российской территориях Украины".
Он отметил, что такие документы касаются Ирана, КНДР, Мьянмы, а теперь и России.
В санкционные перечни вошли:
- лица, которые связаны с похищением украинских детей;
- компании из энергетического сектора, среди них аффилированные с "Росатом";
- поставщики микроэлектроники — компании из юрисдикций ОАЭ и КНР;
- производители российского ВПК;
- национальная система платежных карт "МИР";
- финансовые учреждения, инвестиционные компании и финтех;
- 25 танкеров, перевозящих российскую нефть и иранское оружие.
"Также десятки позиций касаются производства и поставок "Шахедов" и "Ланцетов", десятки позиций бьют по производству российских ракет", — добавил Ермак.
В то же время под ограничения попали и компании:
- "Аэростан",
- "Навес",
- "Алабуга".
Ограничение от Великобритании
В свою очередь Великобритания добавила в санкционный список 100 человек и ряд компаний, а именно:
- производитель боеприпасов "Свердлов";
- энергетические компании "Новатек" и "Арктик СПГ";
- нефтетрейдеры, среди которых "Нильст Труст";
- перевозчики теневого флота Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping;
- компании по алмазному сектору и новый гендиректор "Алросы";
- лица, связанные с производителями меди, цинка и стали — "УГМК", "Мечел", "ОМК".
Кроме того, под ограничения попали компании из КНР, Турции, Швейцарии и Маршалловых островов.
"Приятно видеть учет наших отчетов. В частности, относительно бриллиантов, станков, РЭБ, самолетов, ВПК300 и отчет по усилению энергетических санкций", — добавил глава Офиса Президента.
Санкции Канады против России
Канада добавила в ограничительные списки 163 человека, среди которых олигархи Андрей Молчанов и Андрей Бокарев. Под санкциями также предприятия российского ВПК, а именно из отчетов:
- "Станки",
- "Дроны",
- "Самолеты".
Также в список попали Федеральное агентство новостей и "Красная Звезда".
13-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора
В 13-й пакет санкций от ЕС вошли 194 человека, среди которых есть люди, которые причастные к похищению украинских детей.
"Производители пороха, патронов, электроники. Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова, машиностроительный завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — добавил политик.
Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о новых санкциях против России ко второй годовщине великой войны в Украине. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц.
Также мы писали, что в ВР обратились к иностранным странам с призывом усилить санкционное давление против РФ.
Читайте Новини.LIVE!