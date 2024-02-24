Ермак рассказал о мощных санкциях, которые ввели партнеры против России

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил о мощной санкционной поддержке партнеров против РФ. В этих пакетах были учтены предложения группы Макфола-Ермака.

Об этом он сообщил в своем Telegram в субботу, 24 февраля.

Санкции США против РФ

По его словам, от США поступило 554 позиции в новых санкционных списках и Business Advisory: "Риски и соображения для ведения бизнеса в российской федерации и на оккупированных российской территориях Украины".

Он отметил, что такие документы касаются Ирана, КНДР, Мьянмы, а теперь и России.

В санкционные перечни вошли:

лица, которые связаны с похищением украинских детей;

компании из энергетического сектора, среди них аффилированные с "Росатом";

поставщики микроэлектроники — компании из юрисдикций ОАЭ и КНР;

производители российского ВПК;

национальная система платежных карт "МИР";

финансовые учреждения, инвестиционные компании и финтех;

25 танкеров, перевозящих российскую нефть и иранское оружие.

"Также десятки позиций касаются производства и поставок "Шахедов" и "Ланцетов", десятки позиций бьют по производству российских ракет", — добавил Ермак.

В то же время под ограничения попали и компании:

"Аэростан",

"Навес",

"Алабуга".

Ограничение от Великобритании

В свою очередь Великобритания добавила в санкционный список 100 человек и ряд компаний, а именно:

производитель боеприпасов "Свердлов";

энергетические компании "Новатек" и "Арктик СПГ";

нефтетрейдеры, среди которых "Нильст Труст";

перевозчики теневого флота Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping;

компании по алмазному сектору и новый гендиректор "Алросы";

лица, связанные с производителями меди, цинка и стали — "УГМК", "Мечел", "ОМК".

Кроме того, под ограничения попали компании из КНР, Турции, Швейцарии и Маршалловых островов.

"Приятно видеть учет наших отчетов. В частности, относительно бриллиантов, станков, РЭБ, самолетов, ВПК300 и отчет по усилению энергетических санкций", — добавил глава Офиса Президента.

Санкции Канады против России

Канада добавила в ограничительные списки 163 человека, среди которых олигархи Андрей Молчанов и Андрей Бокарев. Под санкциями также предприятия российского ВПК, а именно из отчетов:

"Станки",

"Дроны",

"Самолеты".

Также в список попали Федеральное агентство новостей и "Красная Звезда".

13-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора

В 13-й пакет санкций от ЕС вошли 194 человека, среди которых есть люди, которые причастные к похищению украинских детей.

"Производители пороха, патронов, электроники. Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова, машиностроительный завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — добавил политик.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о новых санкциях против России ко второй годовщине великой войны в Украине. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц.

Также мы писали, что в ВР обратились к иностранным странам с призывом усилить санкционное давление против РФ.