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Ермак рассказал о мощных санкциях, которые ввели партнеры против России

24 февраля 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак рассказал о мощных санкциях, которые ввели партнеры против России
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил о мощной санкционной поддержке партнеров против РФ. В этих пакетах были учтены предложения группы Макфола-Ермака.

Об этом он сообщил в своем Telegram в субботу, 24 февраля.

Санкции США против РФ

По его словам, от США поступило 554 позиции в новых санкционных списках и Business Advisory: "Риски и соображения для ведения бизнеса в российской федерации и на оккупированных российской территориях Украины".

Он отметил, что такие документы касаются Ирана, КНДР, Мьянмы, а теперь и России.

В санкционные перечни вошли:

  • лица, которые связаны с похищением украинских детей;
  • компании из энергетического сектора, среди них аффилированные с "Росатом";
  • поставщики микроэлектроники — компании из юрисдикций ОАЭ и КНР;
  • производители российского ВПК; 
  • национальная система платежных карт "МИР"; 
  • финансовые учреждения, инвестиционные компании и финтех; 
  • 25 танкеров, перевозящих российскую нефть и иранское оружие.

"Также десятки позиций касаются производства и поставок "Шахедов" и "Ланцетов", десятки позиций бьют по производству российских ракет", — добавил Ермак.

В то же время под ограничения попали и компании:

  • "Аэростан",
  • "Навес",
  • "Алабуга".

Ограничение от Великобритании

В свою очередь Великобритания добавила в санкционный список 100 человек и ряд компаний, а именно:

  • производитель боеприпасов "Свердлов";
  • энергетические компании "Новатек" и "Арктик СПГ";
  • нефтетрейдеры, среди которых "Нильст Труст";
  • перевозчики теневого флота Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping;
  • компании по алмазному сектору и новый гендиректор "Алросы";
  • лица, связанные с производителями меди, цинка и стали — "УГМК", "Мечел", "ОМК".

Кроме того, под ограничения попали компании из КНР, Турции, Швейцарии и Маршалловых островов.

"Приятно видеть учет наших отчетов. В частности, относительно бриллиантов, станков, РЭБ, самолетов, ВПК300 и отчет по усилению энергетических санкций", — добавил глава Офиса Президента.

Санкции Канады против России

Канада добавила в ограничительные списки 163 человека, среди которых олигархи Андрей Молчанов и Андрей Бокарев. Под санкциями также предприятия российского ВПК, а именно из отчетов:

  • "Станки",
  • "Дроны",
  • "Самолеты".

Также в список попали Федеральное агентство новостей и "Красная Звезда".

13-й пакет санкций ЕС против страны-агрессора

В 13-й пакет санкций от ЕС вошли 194 человека, среди которых есть люди, которые причастные к похищению украинских детей.

"Производители пороха, патронов, электроники. Национальный центр вертолетостроения им. Миля и Камова, машиностроительный завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — добавил политик.

введение санкций против России
Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака
введение санкций против России
Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о новых санкциях против России ко второй годовщине великой войны в Украине. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц.

Также мы писали, что в ВР обратились к иностранным странам с призывом усилить санкционное давление против РФ.

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Канада
Андрей Ермак
Великобритания
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Россия
2 года войны

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