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Єрмак розповів про потужні санкції, які ввели партнери проти Росії

24 лютого 2024 13:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єрмак розповів про потужні санкції, які ввели партнери проти Росії
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про потужну санкційну підтримку партнерів проти РФ. У цих пакетах було враховано пропозиції групи Макфола-Єрмака. 

Про це він повідомив у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.

Санкції США проти РФ

За його словами, від США надійшло 554 позиції у нових санкційних списках та Business Advisory: "Ризики та міркування для ведення бізнесу в російській федерації та на окупованих росією територіях України".

Він зазначив, що такі документи стосуються Ірану, КНДР, М'янми, а тепер і Росії. 

До санкційних переліків увійшли:

  • особи, які пов’язані з викраденням українських дітей;
  • компанії з енергетичного сектору, серед них афілійовані з "Росатом";
  • постачальники мікроелектроніки — компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР;
  • виробники російського ВПК; 
  • національна система платіжних карт "МИР"; 
  • фінансові установи, інвестиційні компанії та фінтех; 
  • 25 танкерів, які перевозять російську нафту та іранську зброю.

"Також десятки позицій стосуються виробництва і постачання "Шахедів" і "Ланцетів", десятки позицій б’ють по виробництву російських ракет", — додав Єрмак. 

Водночас під обмеження потрапили й компанії:

  • "Аеростан",
  • "Навіс",
  • "Алабуга".

Обмеження від Великої Британії

Своєю чергою Велика Британія додала до санкційного списку 100 осіб та низку компаній, а саме:

  • виробник боєприпасів "Свердлов";
  • енергетичні компанії "Новатек" і "Арктик СПГ";
  • нафтотрейдери, серед яких "Нільст Труст";
  • перевізники тіньового флоту Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping;
  • компанії з алмазного сектору і новий гендиректор "Алроси";
  • особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі — "УГМК", "Мечел", "ОМК".

Крім того, під обмеження потрапили компанії з КНР, Туреччини, Швейцарії та Маршалових островів. 

"Приємно бачити врахування наших звітів. Зокрема, щодо діамантів, верстатів, РЕБ, літаків, ВПК300 та звіт по посиленню енергетичних санкцій", — додав голова Офісу Президента.

Санкції Канади проти Росії 

Канада додала до обмежувальних списків 163 особи, серед яких олігархи Андрій Молчанов і Андрій Бокарєв. Під санкціями також підприємства російського ВПК, а саме зі звітів:

  • "Верстати",
  • "Дрони",
  • "Літаки".

Також до списку потрапили Федеральне агентство новин та "Красная Звєзда".

13-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора

До 13-го пакету санкцій від ЄС увійшло 194 особи, серед яких є люди, які причетні до викрадення українських дітей. 

"Виробники пороху, патронів, електроніки. Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівельний завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — додав політик.

запровадження санкцій проти Росії
Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака
запровадження санкцій проти Росії
Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про нові санкції проти Росії до другої річниці великої війни в України. Вони стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.

Також ми писали, що у ВР звернулися до іноземних країн із закликом посилити санкційний тиск проти РФ.

санкції проти Росії
США
Канада
Андрій Єрмак
Велика Британія
війна в Україні
Росія
2 роки війни

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