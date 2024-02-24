Єрмак розповів про потужні санкції, які ввели партнери проти Росії
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про потужну санкційну підтримку партнерів проти РФ. У цих пакетах було враховано пропозиції групи Макфола-Єрмака.
Про це він повідомив у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.
Санкції США проти РФ
За його словами, від США надійшло 554 позиції у нових санкційних списках та Business Advisory: "Ризики та міркування для ведення бізнесу в російській федерації та на окупованих росією територіях України".
Він зазначив, що такі документи стосуються Ірану, КНДР, М'янми, а тепер і Росії.
До санкційних переліків увійшли:
- особи, які пов’язані з викраденням українських дітей;
- компанії з енергетичного сектору, серед них афілійовані з "Росатом";
- постачальники мікроелектроніки — компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР;
- виробники російського ВПК;
- національна система платіжних карт "МИР";
- фінансові установи, інвестиційні компанії та фінтех;
- 25 танкерів, які перевозять російську нафту та іранську зброю.
"Також десятки позицій стосуються виробництва і постачання "Шахедів" і "Ланцетів", десятки позицій б’ють по виробництву російських ракет", — додав Єрмак.
Водночас під обмеження потрапили й компанії:
- "Аеростан",
- "Навіс",
- "Алабуга".
Обмеження від Великої Британії
Своєю чергою Велика Британія додала до санкційного списку 100 осіб та низку компаній, а саме:
- виробник боєприпасів "Свердлов";
- енергетичні компанії "Новатек" і "Арктик СПГ";
- нафтотрейдери, серед яких "Нільст Труст";
- перевізники тіньового флоту Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping;
- компанії з алмазного сектору і новий гендиректор "Алроси";
- особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі — "УГМК", "Мечел", "ОМК".
Крім того, під обмеження потрапили компанії з КНР, Туреччини, Швейцарії та Маршалових островів.
"Приємно бачити врахування наших звітів. Зокрема, щодо діамантів, верстатів, РЕБ, літаків, ВПК300 та звіт по посиленню енергетичних санкцій", — додав голова Офісу Президента.
Санкції Канади проти Росії
Канада додала до обмежувальних списків 163 особи, серед яких олігархи Андрій Молчанов і Андрій Бокарєв. Під санкціями також підприємства російського ВПК, а саме зі звітів:
- "Верстати",
- "Дрони",
- "Літаки".
Також до списку потрапили Федеральне агентство новин та "Красная Звєзда".
13-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора
До 13-го пакету санкцій від ЄС увійшло 194 особи, серед яких є люди, які причетні до викрадення українських дітей.
"Виробники пороху, патронів, електроніки. Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівельний завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — додав політик.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про нові санкції проти Росії до другої річниці великої війни в України. Вони стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.
Також ми писали, що у ВР звернулися до іноземних країн із закликом посилити санкційний тиск проти РФ.
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