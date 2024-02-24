Єрмак розповів про потужні санкції, які ввели партнери проти Росії

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про потужну санкційну підтримку партнерів проти РФ. У цих пакетах було враховано пропозиції групи Макфола-Єрмака.

Про це він повідомив у своєму Telegram в суботу, 24 лютого.

Санкції США проти РФ

За його словами, від США надійшло 554 позиції у нових санкційних списках та Business Advisory: "Ризики та міркування для ведення бізнесу в російській федерації та на окупованих росією територіях України".

Він зазначив, що такі документи стосуються Ірану, КНДР, М'янми, а тепер і Росії.

До санкційних переліків увійшли:

особи, які пов’язані з викраденням українських дітей;

компанії з енергетичного сектору, серед них афілійовані з "Росатом";

постачальники мікроелектроніки — компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР;

виробники російського ВПК;

національна система платіжних карт "МИР";

фінансові установи, інвестиційні компанії та фінтех;

25 танкерів, які перевозять російську нафту та іранську зброю.

"Також десятки позицій стосуються виробництва і постачання "Шахедів" і "Ланцетів", десятки позицій б’ють по виробництву російських ракет", — додав Єрмак.

Водночас під обмеження потрапили й компанії:

"Аеростан",

"Навіс",

"Алабуга".

Обмеження від Великої Британії

Своєю чергою Велика Британія додала до санкційного списку 100 осіб та низку компаній, а саме:

виробник боєприпасів "Свердлов";

енергетичні компанії "Новатек" і "Арктик СПГ";

нафтотрейдери, серед яких "Нільст Труст";

перевізники тіньового флоту Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping;

компанії з алмазного сектору і новий гендиректор "Алроси";

особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі — "УГМК", "Мечел", "ОМК".

Крім того, під обмеження потрапили компанії з КНР, Туреччини, Швейцарії та Маршалових островів.

"Приємно бачити врахування наших звітів. Зокрема, щодо діамантів, верстатів, РЕБ, літаків, ВПК300 та звіт по посиленню енергетичних санкцій", — додав голова Офісу Президента.

Санкції Канади проти Росії

Канада додала до обмежувальних списків 163 особи, серед яких олігархи Андрій Молчанов і Андрій Бокарєв. Під санкціями також підприємства російського ВПК, а саме зі звітів:

"Верстати",

"Дрони",

"Літаки".

Також до списку потрапили Федеральне агентство новин та "Красная Звєзда".

13-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора

До 13-го пакету санкцій від ЄС увійшло 194 особи, серед яких є люди, які причетні до викрадення українських дітей.

"Виробники пороху, патронів, електроніки. Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівельний завод "Арсенал", "Красное Знамя", "Искра", "Турбина", — додав політик.

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про нові санкції проти Росії до другої річниці великої війни в України. Вони стосуються 10 фізичних та 153 юридичних осіб.

Також ми писали, що у ВР звернулися до іноземних країн із закликом посилити санкційний тиск проти РФ.