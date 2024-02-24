Єрмак пояснив, чим важливе для України підписання гарантій безпеки з Італією та Канадою

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна підписала двосторонні угоди щодо безпеки з Італією та Канадою. Він пояснив, що означає для України підписання цих документів.

Про це Єрмак повідомив у Telegram у суботу, 24 лютого.

Гарантії безпеки з Італією

Угода встановлює ключові аспекти зобов'язань Італії у сфері безпеки, включаючи забезпечення довгострокової військової та фінансової підтримки протягом усього періоду її дії.

"У документі зафіксовано, що Італія й надалі забезпечуватиме найнагальніші потреби України для зміцнення її можливостей безпеки. Італія вже продовжила на 2024 рік дію відповідного законодавства, що дозволяє подальшу військову підтримку, і надаватиме допомогу Україні протягом десяти років дії цієї угоди", — написав Єрмак.

Голова ОП додав, що Італія також продовжить робити внесок у Європейську місію з надання військової допомоги Україні, навчаючи українських військових.

Також Італія продовжить співпрацю з Одесою та її областю з метою підтримки, відновлення, підвищення стійкості та проведення реформ.

Крім того, документ підтримує прагнення України до членства в НАТО, у тому числі через підтримку українських реформ та забезпечення сумісності українських сил безпеки та оборони зі стандартами Альянсу.

"Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування при повторній військовій агресії проти України. Документ діє протягом десяти років з дати підписання та передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення його дії", — додав Єрмак.

Гарантії безпеки з Канадою

Єрмак повідомив, що угода створює основу для стратегічного партнерства між Канадою та Україною у сфері безпеки, визначаючи ключові сфери для поглиблення двосторонніх відносин, у тому числі в оборонній сфері, а також у забезпеченні стабільності та стійкості.

У рамках документа Канада зобов'язується надати Україні понад три мільярди канадських доларів як макрофінансову та оборонну допомогу у 2024 році.

"Крім того, документ підтверджує підтримку Канадою майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності сил безпеки та захисту України з Альянсом", — написав Єрмак.

Угода включає положення щодо створення механізму для цілодобового екстреного реагування у разі нової військової агресії проти України, а також передбачає підтримку у зміцненні здібностей України до адекватної відповіді на потенційну ескалацію агресії з боку Росії.

Угоди про безпеку з Італією та Канадою. Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Джорджем Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.

Також Зеленський підписав двосторонню угоду про безпеку з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.