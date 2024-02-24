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Вторая годовщина войны в Украине — Зеленский обратился к лидерам G7

24 февраля 2024 20:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вторая годовщина войны в Украине — Зеленский обратился к лидерам G7
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину войны обратился к лидерам G7. По его мнению, решительность ведущих демократий мира помогает преодолеть все вызовы.

Об этом глава государства заявил во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Италии Джорджей Мелони в субботу, 24 февраля.

Обращение Зеленского к лидерам G7

Зеленский выразил благодарность за эти два года совместных усилий. По его словам, несмотря на ужасы, принесенные Россией 24 февраля, Украина не была лишена возможности стремиться к светлому будущему.

"Пожалуйста, помните, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, и всегда именно это открывает простор для подлинной безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это совершенно верно", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что лидеры G7 прекрасно осознают, что Украине необходимо для защиты неба, для укрепления армии на земле, а также, что требуется для поддержания и развития успехов в море. 

"И вы хорошо понимаете, что нам нужно все это вовремя. Мы рассчитываем на вас", — добавил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони. В рамках переговоров было подписано двухстороннее соглашении о безопасности.

Также Зеленский подписал двухстороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, что означает для Украины подписание этих документов.

Владимир Зеленский
Канада
Италия
G7
Украина
Джастин Трюдо
Джорджа Мелони
безопасность
2 года войны

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