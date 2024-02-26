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Зеленский объявил о старте платформы "Зроблено в Україні" — как она будет работать

26 февраля 2024 14:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский объявил о старте платформы "Зроблено в Україні" — как она будет работать
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский объявил о начале работы новой экономической платформы "Зроблено в Україні". По его словам, она должна стать площадкой для диалога между государством и бизнесом.

Об этом глава государства сказал во время форума "Зроблено в Україні" в понедельник, 26 февраля.

Для чего создали такую платформу

Во время форума "Зроблено в Україні" Зеленский объявил о старте новой экономической платформы, а следовательно, новой экономической политики.

"Мы уже сделали значительные вещи для модернизации и упрощения работы государственных институций, чтобы институции способствовали эффективности нашей экономики. Сейчас должны добавить еще инструментов", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина должна сделать все, чтобы как можно больше украинских предприятий смогло сохранить и масштабировать свою работу. Он дал задачу Кабинету министров создать несколько практических шагов.

"И третье: должны согласовать абсолютно современный моральный договор между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом", — добавил Президент.

Программа кэшбека "Купуй українське"

Зеленский анонсировал программу украинского кэшбека. Так, за покупку товаров, произведенных в Украине, гражданам будут возвращать часть денег.

Сейчас проект активно разрабатывают, чтобы он заработал уже в этом году.

Руководитель Офиса президента Андрии Ермак заявил, что платформа "Зроблено в Україні" — это "наш национальный бренд".

"Это продвижение всего украинского в мире. Платформа должна объединить все бизнес-сообщество: от малого предпринимателя до крупных бизнес-групп. В Киеве откроют офис платформы", — отметил чиновник.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2023 году украинские бизнесмены уплатили на 26% налогов и сборов больше, чем в 2022 году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина привлекла с начала полномасштабной войны более 70 миллиардов долларов из внешнего финансирования.

Владимир Зеленский
экономика
бизнес
война в Украине
платформа "Зроблено в Україні"

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