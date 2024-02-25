Відновлення економіки — Шмигаль назвав суму, яку вдалося залучили в Україну

Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

Від початку повномасштабного вторгнення відновлення української економіки розпочалося у 2023 році. Так, показник валового внутрішнього продукту зріс на понад 5%. Крім того, вдалося залучити понад 70 мільярдів доларів із зовнішнього фінансування.

Про це у рамках форуму "Україна. Рік 2024" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відновлюється економіка України

"Ми втримали економіку. В 2023 році почалося економічне відновлення. ВВП зріс більш ніж на 5%. За 2022-2023 роки ми домовилися і залучили 74 мільярди доларів зовнішнього фінансування", — сказав Шмигаль, говорячи про основні показники відновлення економіки.

Він додав, що завдяки зовнішнім джерелам фінансування Україна може витрачати усі внутрішні ресурси на оборонну сферу.

"Урядові програми стимулювання економіки дали потужний ефект. БІльше податків у бюджет, а значить більше грошей для української армії", — сказав прем'єр.

Політик наголосив, що за два роки повномасштабної війни уряд жодного разу не затримував пенсії. Ба більше, на початок березня запланована третя індексація.

"Збільшуєм зарплати вчителям, субсидії і допомагаєм українцям, які цього найбільше потребують", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 25 лютого проходить форум "Україна. Рік 2024". Очікуються панельні дискусії, а також пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

На заході, зокрема, вже виступив Рустем Умєров. За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.