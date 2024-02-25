Восстановление экономики — Шмыгаль назвал сумму, которую удалось привлечь в Украину

Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения восстановление украинской экономики началось в 2023 году. Так, показатель валового внутреннего продукта вырос более чем на 5%. Кроме того, удалось привлечь более 70 миллиардов долларов по внешнему финансированию.

Об этом в рамках форума "Украина. Год 2024" рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Как восстанавливается экономика Украины

"Мы удержали экономику. В 2023 году началось экономическое восстановление. ВВП вырос более чем на 5%. За 2022-2023 годы мы договорились и привлекли 74 миллиарда долларов внешнего финансирования", — сказал Шмигаль, говоря об основных показателях восстановления экономики.

Он добавил, что благодаря внешним источникам финансирования, Украина может тратить все внутренние ресурсы на оборонную сферу.

"Правительственные программы стимулирования экономики дали мощный эффект. Больше налогов в бюджет, а значит, больше денег для украинской армии", — сказал премьер.

Политик подчеркнул, что за два года полномасштабной войны правительство ни разу не задерживало пенсию. Более того, на начало марта запланирована третья индексация.

"Увеличиваем зарплаты учителям, субсидии и помогаем украинцам, которые в этом больше всего нуждаются", — добавил Шмигаль.

Напомним, 25 февраля проходит форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

На мероприятии, в частности, уже выступил Рустем Умеров. По его словам, за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.