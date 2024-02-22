У Зеленського назвали теми форуму, який відбудеться 25 лютого

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У неділю, 25 лютого, відбудеться Форум "Україна. Рік 2024". Очікуються панельні дискусії, а також пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 22 лютого.

Форум "Україна. Рік 2024"

Основними темами Форуму будуть:

досягнення українських цілей у війні;

розвиток Сил оборони й безпеки України;

робота українського оборонно-промислового комплексу;

забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків;

реалізація Української формули миру;

гарантії безпеки для України;

захист життів українців.

Нагадаємо, Зеленський 25 лютого проведе конференцію військово-політичного керівництва. До того у річницю повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого — до Києва з візитом приїдуть лідери інших країн.

Також український лідер дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.