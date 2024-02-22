У Зеленського назвали теми форуму, який відбудеться 25 лютого
22 лютого 2024 12:15
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
У неділю, 25 лютого, відбудеться Форум "Україна. Рік 2024". Очікуються панельні дискусії, а також пресконференція Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 22 лютого.
Форум "Україна. Рік 2024"
Основними темами Форуму будуть:
- досягнення українських цілей у війні;
- розвиток Сил оборони й безпеки України;
- робота українського оборонно-промислового комплексу;
- забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків;
- реалізація Української формули миру;
- гарантії безпеки для України;
- захист життів українців.
Нагадаємо, Зеленський 25 лютого проведе конференцію військово-політичного керівництва. До того у річницю повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого — до Києва з візитом приїдуть лідери інших країн.
Також український лідер дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.
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