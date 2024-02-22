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У Зеленського назвали теми форуму, який відбудеться 25 лютого

22 лютого 2024 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Зеленського назвали теми форуму, який відбудеться 25 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У неділю, 25 лютого, відбудеться Форум "Україна. Рік 2024". Очікуються панельні дискусії, а також пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у четвер, 22 лютого.

Форум "Україна. Рік 2024"

Основними темами Форуму будуть: 

  • досягнення українських цілей у війні;
  • розвиток Сил оборони й безпеки України;
  • робота українського оборонно-промислового комплексу;
  • забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків;
  • реалізація Української формули миру;
  • гарантії безпеки для України;
  • захист життів українців.

Нагадаємо, Зеленський 25 лютого проведе конференцію військово-політичного керівництва. До того у річницю повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого — до Києва з візитом приїдуть лідери інших країн.

Також український лідер дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
українці
Україна
президент

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