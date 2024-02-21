Зеленський поблизу передової дав інтерв'ю відомому американському телеканалу
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.
Про це повідомляє FOX News у середу, 21 лютого.
Коли вийде інтерв'ю з Зеленським
У виданні зазначили, що ведучий Брет Баєр обговорив з президентом річницю повномасштабної війни, що має відбутися 24 лютого та останні події фронту, зокрема вихід ЗСУ з Авдіївки Донецької області. Торкнулися також теми дебатів в Конгресі про додаткове фінансування для України.
Крім того, Байєр також супроводжуватиме Зеленського на військовому брифінгу, врученні нагород військовим та під час відвідин поранених бійців у госпіталі.
Видання нагадує, що Баєр кілька разів брав інтерв’ю в українського лідера після повномасштабного російського вторгнення, остання зустріч відбулася в грудні торік.
Інтерв'ю має вийти в четвер, 22 лютого.
Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Також ми повідомляли, що в Офісі президента анонсували візит лідерів інших країн, який відбудеться у річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.
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