Зеленський поблизу передової дав інтерв'ю відомому американському телеканалу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу FOX News. Розмова відбувалася поблизу зони бойових дій.

Про це повідомляє FOX News у середу, 21 лютого.

Коли вийде інтерв'ю з Зеленським

У виданні зазначили, що ведучий Брет Баєр обговорив з президентом річницю повномасштабної війни, що має відбутися 24 лютого та останні події фронту, зокрема вихід ЗСУ з Авдіївки Донецької області. Торкнулися також теми дебатів в Конгресі про додаткове фінансування для України.

Ведучий Брет Баєр розмовляє з президентом Володимиром Зеленським. Фото: foxnews.com

Крім того, Байєр також супроводжуватиме Зеленського на військовому брифінгу, врученні нагород військовим та під час відвідин поранених бійців у госпіталі.

Видання нагадує, що Баєр кілька разів брав інтерв’ю в українського лідера після повномасштабного російського вторгнення, остання зустріч відбулася в грудні торік.

Інтерв'ю має вийти в четвер, 22 лютого.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми повідомляли, що в Офісі президента анонсували візит лідерів інших країн, який відбудеться у річницю повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.