Зеленський анонсував нові оборонні та фінансові угоди з партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Повітряним Силам Збройних сил за успішну ліквідацію російських військових літаків. Йдеться про сім винищувачів класу "Су", які знищили українські воїни. Окремо президент нагадав про важливість вирішення конфлікту з Польщею та припинення блокади кордону. А також анонсував підписання нових безпекових угод з партнерами.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні в середу, 21 лютого.

Вечірнє звернення Зеленського 21 лютого

Зеленський висловив вдячність українським захисникам неба, які провели успішну операцію зі знищення винищувачів РФ.

"Хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків — російських "сушок" — за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. І одне з головних завдань цього року для нашої держави — якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів", — наголосив президент.

Український лідер акцентував, що зараз потрібно прагматично підходити до вирішення соціальних та економічних проблем, "без зайвої політизації, без маніпуляцій, маніпуляцій відносинами між державами і народами". Зеленський наголосив, що чим більша прагматичність, тим сильніший народ. Саме такий пріоритет стоїть у переговорах з Польщею.

"Нам усім потрібен результат. І тим більше коли нашим державам і народам в Європі так чи інакше загрожує російська агресія. Коли українці та поляки, чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою. Від цього радіє лише Москва", — зауважив глава держави.

Нові безпекові угоди з партнерами

Зеленський розповів, що Україна вже готує нові безпекові угоди з міжнародними партнерами. Згідно з ними, надійде оборонна підтримка для воїнів, фінансова підтримка держави та політична взаємодія між союзниками.

"Готуємо нові безпекові угоди з нашими партнерами, дуже предметні. Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави. І політична взаємодія, яка наближає Україну, нашу державу, наше суспільство до більших можливостей. Ці тижні ми готуємо кілька нових безпекових угод. Я вдячний нашим командам, які їх готують. Я вдячний партнерам", — додав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на протести польських фермерів та блокаду кордону. Президент доручив українському уряду відвідати кордон до 24 лютого та розібратися в ситуації. При цьому, президент також звернувся із проханням до колеги Дуди та прем'єра Туска, щоб ті підтримали переговори та прибули на кордон.

Додамо, Володимир Зеленський 25 лютого проведе конференцію військово-політичного керівництва. Також 24 лютого до Києва з візитом приїдуть лідери інших країн.