В ОП анонсували візити лідерів в Україну та конференцію Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, проведе конференцію військово-політичного керівництва. До того у річницю повномасштабного вторгнення Росії — 24 лютого — до Києва з візитом приїдуть лідери інших країн.

Про це розповів прессекретар президента Сергій Никифиров в ефірі телемарафону у середу, 21 лютого.

Що анонсував Никифиров

"У нас на 24 лютого буде багато візитів лідерів. Хто саме це буде, сказати не можу, але це будуть не просто символічні візити, а будуть результати", — наголосив Никифоров.

До того ж буде засідання за участі України та "Групи семи".

Також на 25 лютого Офіс Президента готує дещо особливе. За словами Никифорова, це буде конференція, чесна розмова про шлях України далі.

"Будуть всі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс Президента і звичайно сам президент", — додав він.

Никифиров пояснив, що розглядатимуть різні аспекти, такі як майбутнє армії, її розвиток, впровадження сучасних технологій, а також питання щодо вступу в ЄС та НАТО. Також серед тем розмови будуть відновлення ментального здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни у майбутньому.

"Президент за результатами проведе свою пресконференцію", — додав прессекретар Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також глава держави 21 лютого провів селектор з урядовцями. Головна тема обговорення — блокування на польському кордоні.