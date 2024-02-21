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В ОП анонсировали визиты лидеров в Украину и конференцию Зеленского

21 февраля 2024 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП анонсировали визиты лидеров в Украину и конференцию Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, проведет конференцию военно-политического руководства. К тому же в годовщину полномасштабного вторжения России — 24 февраля — в Киев с визитом приедут лидеры других стран.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифиров в эфире телемарафона в среду, 21 февраля.

Что анонсировал Никифиров

"У нас на 24 февраля будет много визитов лидеров. Кто именно это будет, сказать не могу, но это будут не просто символические визиты, а будут результаты", — подчеркнул Никифоров.

К тому же будет заседание с участием Украины и "Группы семи".

Также на 25 февраля Офис Президента готовит нечто особенное. По словам Никифорова, это будет конференция, честный разговор о пути Украины дальше. 

"Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис Президента и конечно сам президент", — добавил он.

Никифиров объяснил, что будут рассматривать различные аспекты, такие как будущее армии, ее развитие, внедрение современных технологий, а также вопросы по вступлению в ЕС и НАТО. Также среди тем разговора будут восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию", — добавил пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Также глава государства 21 февраля провел селектор с чиновниками. Главная тема обсуждения — блокировка на польской границе.

Владимир Зеленский
Офис президента
Киев
война
Украина
президент

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