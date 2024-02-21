Арахамия рассказал о чем Зеленский говорил с депутатами "Слуги народа" на встрече

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия в Telegram в среду, 21 февраля.

Встреча Зеленского с депутатами "Слуги народа"

По словам Арахамии, встреча была запланирована еще в конце 2023 года, однако график Зеленского разрешил провести ее только сегодня.

"Цель встречи — синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили ежегодно и до полномасштабного вторжения. Это нормальная практика для всех крупных команд", — подчеркнул Арахамия.

Депутаты говорили с Зеленским о фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе, задачи для парламента и депутатов по этим направлениям. Арахамия подчеркнул, что работы много, однако с начала полномасштабного вторжения РФ парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами.

Пост Арахамии. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский 21 февраля провел селектор с чиновниками. Главная тема обсуждения — блокирование на польской границе.

Также народный депутат Украины Вячеслав Медяник складывает мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".