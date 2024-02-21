Арахамія розповів про що Зеленський говорив з депутатами "Слуги народу" на зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з народними депутатами від фракції "Слуга народу". Це було перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія у Telegram у середу, 21 лютого.

Зустріч Зеленського з депутатами "Слуги народу"

За словами Арахамії, зустріч була запланована ще наприкінці 2023 року, однак графік Зеленського дозволив провести її лише сьогодні.

"Мета зустрічі – синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення. Це нормальна практика для всіх великих команд", — наголосив Арахамія.

Депутати говорили із Зеленським про фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві, завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками. Арахамія наголосив, що роботи є багато, однак від початку повномасштабного вторгнення РФ парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями.

Допис Арахамії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський 21 лютого провів селектор з урядовцями. Головна тема обговорення — блокування на польському кордоні.

Також народний депутат України В'ячеслав Медяник складає мандат. Він був членом партії "Слуга народу".