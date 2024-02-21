Зеленский анонсировал новые оборонные и финансовые соглашения с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные Силы Вооруженных сил за успешную ликвидацию российских военных самолетов. Речь идет о семи истребителях класса "Су", которые уничтожили украинские воины. Отдельно президент напомнил о важности разрешения конфликта с Польшей и прекращении блокады границы. А также анонсировал подписание новых договоров о безопасности с партнерами.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении в среду, 21 февраля.

Вечернее обращение Зеленского 21 февраля

Зеленский выразил благодарность украинским защитникам неба, проведшим успешную операцию по уничтожению истребителей РФ.

"Хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов — российских "сушек" — за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность. И одна из главных задач этого года для нашего государства — как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов", — подчеркнул президент.

Украинский лидер акцентировал, что сейчас следует прагматично подходить к решению социальных и экономических проблем, "без лишней политизации, без манипуляций, манипуляций отношениями между государствами и народами". Зеленский подчеркнул, что чем больше прагматичность, тем сильнее народ. Именно этот приоритет стоит в переговорах с Польшей.

"Нам всем нужен результат. И тем более, когда нашим государствам и народам в Европе так или иначе угрожает российская агрессия. Когда украинцы и поляки, или кто-либо другой в нашей Европе не находит общего языка между собой. От этого радуется только Москва", – заметил глава государства.

Новые соглашения о безопасности с партнерами

Зеленский рассказал, что Украина уже готовит новые соглашения о безопасности с международными партнерами. Согласно им, Украина получит оборонную поддержку для воинов, финансовую поддержка и политическое взаимодействие между союзниками.

"Готовим новые договоры о безопасности с нашими партнерами, очень предметные. Это и новая оборонная поддержка для наших воинов, и вполне конкретные финансовые гарантии для нашего государства. И политическое взаимодействие, приближающее Украину, наше государство, наше общество к большим возможностям. Эти недели мы готовим несколько новых сделок о безопасности. Я благодарен нашим командам, которые их готовят. Я благодарен партнерам", — добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на протесты польских фермеров и блокаду границы. Президент поручил украинскому правительству посетить границу до 24 февраля и разобраться в ситуации. При этом президент также обратился с просьбой к коллеге Дуде и премьеру Туску, чтобы те поддержали переговоры и прибыли на границу.

Добавим, Владимир Зеленский 25 февраля проведет конференцию военно-политического руководства. Также 24 февраля в Киев с визитом приедут лидеры других стран.