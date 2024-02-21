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Зеленский вблизи передовой дал интервью известному американскому телеканалу

21 февраля 2024 23:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский вблизи передовой дал интервью известному американскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор проходил вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщает FOX News в среду, 21 февраля.

Когда выйдет интервью с Зеленским

В издании отметили, что ведущий Брет Байер обсудил с президентом годовщину полномасштабной войны, которая должна состояться 24 февраля и последние события фронта, в том числе выход ВСУ из Авдеевки Донецкой области. Коснулись также темы дебатов в Конгрессе о дополнительном финансировании для Украины.

Ведущий Брет Байер разговаривает с президентом Владимиром Зеленским
Ведущий Брет Байер разговаривает с президентом Владимиром Зеленским. Фото: foxnews.com

Кроме того, Байер также будет сопровождать Зеленского на военном брифинге, вручении наград военным и во время посещения раненых бойцов в госпитале.

Издание напоминает, что Байер несколько раз брал интервью в украинского лидера после полномасштабного российского вторжения, последняя встреча состоялась в декабре прошлого года.

Интервью должно выйти в четверг, 22 февраля.

Напомним, что Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Также мы сообщали, что в Офисе президента анонсировали визит лидеров других стран, который состоится в годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля.

Владимир Зеленский
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