Зеленский вблизи передовой дал интервью известному американскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор проходил вблизи зоны боевых действий.

Об этом сообщает FOX News в среду, 21 февраля.

Когда выйдет интервью с Зеленским

В издании отметили, что ведущий Брет Байер обсудил с президентом годовщину полномасштабной войны, которая должна состояться 24 февраля и последние события фронта, в том числе выход ВСУ из Авдеевки Донецкой области. Коснулись также темы дебатов в Конгрессе о дополнительном финансировании для Украины.

Ведущий Брет Байер разговаривает с президентом Владимиром Зеленским. Фото: foxnews.com

Кроме того, Байер также будет сопровождать Зеленского на военном брифинге, вручении наград военным и во время посещения раненых бойцов в госпитале.

Издание напоминает, что Байер несколько раз брал интервью в украинского лидера после полномасштабного российского вторжения, последняя встреча состоялась в декабре прошлого года.

Интервью должно выйти в четверг, 22 февраля.

Напомним, что Зеленский провел встречу с народными депутатами от фракции "Слуга народа". Это было первое собрание в широком формате с самого начала полномасштабного вторжения России.

Также мы сообщали, что в Офисе президента анонсировали визит лидеров других стран, который состоится в годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля.