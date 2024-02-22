У Зеленского назвали темы форума, который состоится 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в четверг, 22 февраля.

Форум "Украина. Год 2024"

Основными темами форума будут:

достижение украинских целей в войне;

развитие Сил обороны и безопасности Украины;

работа украинского оборонно-промышленного комплекса;

обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки;

реализация Украинской формулы мира;

гарантии безопасности для Украины;

защита жизней украинцев.

Напомним, Зеленский 25 февраля проведет конференцию военно-политического руководства. К тому же в годовщину полномасштабного вторжения России — 24 февраля — в Киев с визитом приедут лидеры других стран.

Также украинский лидер дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор происходил вблизи зоны боевых действий.