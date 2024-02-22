У Зеленского назвали темы форума, который состоится 25 февраля
22 февраля 2024 12:15
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в четверг, 22 февраля.
Форум "Украина. Год 2024"
Основными темами форума будут:
- достижение украинских целей в войне;
- развитие Сил обороны и безопасности Украины;
- работа украинского оборонно-промышленного комплекса;
- обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки;
- реализация Украинской формулы мира;
- гарантии безопасности для Украины;
- защита жизней украинцев.
Напомним, Зеленский 25 февраля проведет конференцию военно-политического руководства. К тому же в годовщину полномасштабного вторжения России — 24 февраля — в Киев с визитом приедут лидеры других стран.
Также украинский лидер дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор происходил вблизи зоны боевых действий.
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