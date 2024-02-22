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У Зеленского назвали темы форума, который состоится 25 февраля

22 февраля 2024 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У Зеленского назвали темы форума, который состоится 25 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в четверг, 22 февраля.

Форум "Украина. Год 2024"

Основными темами форума будут:

  • достижение украинских целей в войне;
  • развитие Сил обороны и безопасности Украины;
  • работа украинского оборонно-промышленного комплекса;
  • обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки;
  • реализация Украинской формулы мира;
  • гарантии безопасности для Украины;
  • защита жизней украинцев.

Напомним, Зеленский 25 февраля проведет конференцию военно-политического руководства. К тому же в годовщину полномасштабного вторжения России — 24 февраля — в Киев с визитом приедут лидеры других стран.

Также украинский лидер дал интервью американскому телеканалу FOX News. Разговор происходил вблизи зоны боевых действий.

Владимир Зеленский
Офис президента
война
украинцы
Украина
президент

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