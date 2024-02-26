Зеленський зробив заяву щодо звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, чим довше перебувають громадяни країни в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя. Він наголосив на важливості повернення всіх полонених та депортованих в Україну.

Про це глава держави сказав учасникам Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб у десяту річницю спротиву окупації у понеділок, 26 лютого.

Що сказав Зеленський

"Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, — щоб все це було реалізовано", — наголосив український лідер.

Він подякував усім посадовцям, інституціям, державам та лідерам, які працюють заради повернення українців. Зеленський наголосив, що дуже важливо ні про кого не забути і знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї.

"І обовʼязково треба притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених", — додав він.

Нагадаємо, війна в Україні та окупація територій Росією триває вже десять років. За цей час представники Червоного Хреста жодного разу не змогли потрапити до місць, де утримують українських військовополонених.

Також Росія викрала чимало цивільних громадян України, серед яких є й діти. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, маленьких українців окупанти виховують на свій лад та "промивають мізки пропагандою".