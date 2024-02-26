Зеленский сделал заявление об освобождении незаконно удерживаемых Россией гражданских украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем дольше находятся граждане страны в российской неволе, тем сложнее им потом будет возвращаться в нормальную жизнь. Он отметил важность возвращения всех пленных и депортированных в Украину.

Об этом глава государства сказал участникам Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц в десятую годовщину сопротивления оккупации в понедельник, 26 февраля.

Что сказал Зеленский

"Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот пункт нашей Формулы мира, а именно возвращение всех пленных и депортированных, чтобы все это было реализовано", — подчеркнул украинский лидер.

Он поблагодарил всех чиновников, институты, государства и лидеров, которые работают ради возвращения украинцев. Зеленский подчеркнул, что очень важно ни о ком не забыть и найти всех: военных и гражданских, депортированных детей, крымских политических заключенных, вывезенные семьи.

"И обязательно нужно привлечь к ответственности Россию, каждого военного преступника, всех причастных к депортации наших людей, к издевательствам над пленными", — добавил он.

Напомним, война в Украине и оккупация территории Россией продолжается уже десять лет. За это время представители Красного Креста ни разу не смогли попасть в места, где удерживают украинских военнопленных.

Также Россия похитила много мирных граждан Украины, среди которых есть и дети. По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, маленьких украинцев оккупанты воспитывают на свой манер и "промывают мозги пропагандой".