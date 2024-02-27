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Макрон не исключает отправку войск НАТО в Украину

27 февраля 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Макрон не исключает отправку войск НАТО в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО, правда, по этому поводу пока нет согласия. Также он анонсировал создание для Украины коалиции по предоставлению дальнобойного оружия.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил после конференции по поддержке Украины в Париже в понедельник, 26 февраля.

Макрон об отправке войск и новой коалиции

Французский лидер отметил, что пока нет согласия по поводу отправки западных военных на помощь Украине, однако не стоит это исключать в будущем.

"Сегодня нет консенсуса по поводу отправки наземных войск, но ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", — подчеркнул Макрон.

Относительно новой коалиции, по словам президента Франции, она будет создана для отправки Украине "ракет и бомб средней и большой дальности".

Он также считает, что поражение России важно для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, принял участие в работе специального саммита в Париже, который собрал Макрон. Украинский лидер рассказал о чем говорили.

Также мы писали, что Зеленский ответил, от кого зависит приглашение Украины в НАТО. Он назвал две страны.

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