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Макрон збирає європейських лідерів — обговорять допомогу Україні

26 лютого 2024 08:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Макрон збирає європейських лідерів — обговорять допомогу Україні
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 26 лютого, вирішив зібрати у Парижі близько 20 європейських лідерів, аби обговорити допомогу для України. Таким чином Макрон хоче надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну про те, що Європа рішуче налаштована щодо України.

Про це повідомляють The Guardian та Reuters.

Для чого проводитимуть таку зустріч

Макрон збере своїх колег у Єлисейському палаці на робочу зустріч, аби розробити спосіб протистояння заявам Кремля щодо того, що РФ "неминуче виграє війну" проти України. Ще однією причиною для конференції стало загострення російської агресії протягом останніх тижнів. 

"Ми плануємо надіслати Путіну чітке повідомлення, що він не переможе в Україні", — зазначив радник президента Франції.

За його словами, під час зустрічі не будуть оголошувати про нові поставки зброї для України, вона матиме формат "мозкового штурму" для того, аби підвищити ефективність роботи на місцях та посилити координацію між партнерами та Україною. 

Хто стане учасниками конференції

Загалом на зустрічі мають бути присутні:

  • канцлер Німеччини Олаф Шольц,
  • президент Польщі Анджей Дуда,
  • прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
  • лідери скандинавських і балтійських країн.

Щодо інших країн, то їх буде представлено на рівні міністрів. На зустрічі також будуть представники США та Канади.  

Конференція буде відкрита після відеозвернення Президента України Володимира Зеленського. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні Макрон проведе український саміт у Парижі.

16 лютого Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. За словами Макрона, Росія останнім часом "перейшла всі межі" й Франція розглядає це як загрозу власній безпеці. 

Володимир Зеленський
володимир путін
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