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Макрон собирает европейских лидеров — обсудят помощь Украине

26 февраля 2024 08:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Макрон собирает европейских лидеров — обсудят помощь Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 26 февраля, решил собрать в Париже около 20 европейских лидеров, чтобы обсудить помощь для Украины. Таким образом Макрон хочет послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о том, что Европа решительно настроена по отношению к Украине.

Об этом сообщают The Guardian и Reuters.

Зачем будут проводить такую встречу

Макрон соберет своих коллег в Елисейском дворце на рабочую встречу, чтобы разработать способ противостояния заявлениям Кремля о том, что РФ "неизбежно выиграет войну" против Украины. Еще одной причиной для конференции стало обострение российской агрессии за последние недели.

"Мы планируем направить Путину четкое сообщение, что он не победит в Украине", — отметил советник президента Франции.

По его словам, во время такой встречи не будут объявлять новые поставки оружия для Украины, она будет иметь формат "мозгового штурма" для того, чтобы повысить эффективность работы на местах и усилить координацию между партнерами и Украиной.

Кто станет участниками конференции

В общем, на встрече должны присутствовать:

  • канцлер Германии Олаф Шольц,
  • президент Польши Анджей Дуда,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • лидеры скандинавских и балтийских государств.

Что касается других стран, то они будут представлены на уровне министров. На встрече будут также представители США и Канады.

Конференция будет открыта после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня Макрон проведет украинский саммит в Париже.

16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. По словам Макрона, Россия в последнее время "перешла все границы" и Франция рассматривает это как угрозу собственной безопасности.

Владимир Зеленский
владимир путин
Эммануэль Макрон
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