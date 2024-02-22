Макрон проведе український саміт у Парижі 26 лютого

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Еммануель Макрон проведе український саміт у Парижі. Він відбудеться у понеділок, 26 лютого.

Про це повідомляє REUTERS.

Український саміт у Парижі

До Франції прибудуть європейські лідери та представники урядів західних країн, щоб обговорити ситуацію в Україну. Саміт організовує Еммануель Макрон, щоб узгодити з главами держав ЄС подальшу підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч стане можливістю вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", — йдеться в повідомленні опублікованому в Єлисейському палаці.

Офіційні представники Франції заявили, що Макрон має намір надіслати сигнал Росії про те, що Європа "не втомилася від України". Лідер Франції прагне показати, що ЄС буде й надалі допомагати Україні, попри невизначеність у цьому питанні США.

Нагадаємо, 16 лютого Еммануель Макрон разом із Президентом України Володимиром Зеленським підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами. Згідно з документом, Франція надаватиме державі допомогу протягом десяти років. Країни співпрацюватимуть у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах.