Зеленський повідомив подробиці підписання безпекової угоди з Францією

Зустріч Зеленського і Макрона. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і його французький колега Еммануель Макрон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами. В рамках цієї угоди Франція надаватиме нашій країні підтримку протягом десяти років.

Про це повідомила пресслужба Зеленського у п'ятницю, 16 лютого.

Зеленський і Макрон підписали угоду

"Цей документ підтверджує непохитну підтримку Франції. У 2024 році Франція надасть 3 млрд євро військової допомоги та продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж 10 років дії цієї угоди", — зазначив президент.

Він зазначив, що таким чином закріплюються основні безпекові зобов’язання, надані Україні Францією, та визначається пріоритетність безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах.

"Я дякую уряду та всьому народу Франції за вагому підтримку України, за те, що ви на боці свободи!", — заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною. Додамо, було підписано аналогічну угоду з Німеччиною.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрів в аеропорту Франції президента України Володимира Зеленського, який прибув до країни.