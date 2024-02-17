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Зеленский сообщил подробности подписания соглашения о безопасности с Францией

17 февраля 2024 01:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский сообщил подробности подписания соглашения о безопасности с Францией
Встреча Зеленского и Макрона. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами. В рамках этого соглашения Франция будет оказывать нашей стране поддержку в течение десяти лет.

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского в пятницу, 16 февраля.

Зеленский и Макрон подписали соглашение

"Этот документ подтверждает непоколебимую поддержку Франции. В 2024 году Франция предоставит 3 млрд евро военной помощи и будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения", — отметил президент.

Он отметил, что таким образом закрепляются основные обязательства, предоставленные Украине Францией, и определяется приоритетность сотрудничества в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.

"Я благодарю правительство и весь народ Франции за весомую поддержку Украины, за то, что вы на стороне свободы!", — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией. Добавим, было подписано аналогичное соглашение с Германией.

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретил в прибывшем в страну аэропорту Франции президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский
Франция
Эммануэль Макрон
Украина
безопасность

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