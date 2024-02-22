Макрон проведет украинский саммит в Париже 26 февраля

Макрон проведет украинский саммит в Париже — названа дата
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет украинский саммит в Париже. Он состоится в понедельник, 26 февраля.
Об этом сообщает REUTERS.
Украинский саммит в Париже
Во Францию прибудут европейские лидеры и представители правительств западных стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Саммит организовывает Эммануэль Макрон, чтобы согласовать с главами государств ЕС дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Елисейском дворце.
Официальные представители Франции заявили, что Макрон намерен послать сигнал России о том, что Европа "не устала от Украины". Лидер Франции стремится показать, что ЕС будет и дальше помогать Украине, несмотря на неопределенность в этом вопросе США.
Напомним, 16 февраля Эммануэль Макрон вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Согласно документу, Франция будет оказывать государству помощь в течение десяти лет. Страны будут сотрудничать в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.
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