Макрон проведет украинский саммит в Париже 26 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет украинский саммит в Париже. Он состоится в понедельник, 26 февраля.

Об этом сообщает REUTERS.

Украинский саммит в Париже

Во Францию прибудут европейские лидеры и представители правительств западных стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Саммит организовывает Эммануэль Макрон, чтобы согласовать с главами государств ЕС дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

"Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Елисейском дворце.

Официальные представители Франции заявили, что Макрон намерен послать сигнал России о том, что Европа "не устала от Украины". Лидер Франции стремится показать, что ЕС будет и дальше помогать Украине, несмотря на неопределенность в этом вопросе США.

Напомним, 16 февраля Эммануэль Макрон вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Согласно документу, Франция будет оказывать государству помощь в течение десяти лет. Страны будут сотрудничать в военной, политической, финансовой и гуманитарной сферах.