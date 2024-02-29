Макрон прокоментував власну заяву щодо введення військ НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: ОП

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО. У кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені в четвер, 29 лютого, він наголосив, що його позиція є зваженою.

Про це пише Le Monde.

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"Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", — зазначив французький лідер.

Водночас він відмовився від "геополітичних коментарів", пояснивши це тим, що олімпійське селище — не відповідне місце для цього.

Нагадаємо, на слова Макрона відреагував Зеленський. Втім глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Водночас Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

Також у матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.