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Макрон прокомментировал свое заявление о введении войск НАТО в Украину

29 февраля 2024 19:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Макрон прокомментировал свое заявление о введении войск НАТО в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. В кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене в четверг, 29 февраля, он подчеркнул, что его позиция взвешена.

Об этом пишет Le Monde.

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"Каждое слово, которое я произношу на эту тему, взвешенное, продуманное и взвешенное", — отметил французский лидер.

В то же время, он отказался от "геополитических комментариев", объяснив это тем, что олимпийский поселок — не подходящее место для этого.

Напомним, на слова Макрона отреагировал Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

В то же время, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

Франция
НАТО
Эммануэль Макрон
военная помощь
война в Украине

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