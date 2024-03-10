Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Францией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов является усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 10 марта.
Предусматривающие соглашения о безопасности с Францией
"Недавно мы подписали безопасное соглашение с Францией о долговременной поддержке — ради большей безопасности и общей силы", — сообщил Зеленский.
По его словам, соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, финансов и обороны, а также проведение общих политических шагов.
"Совершенно конкретные вещи, которые помогают Украине защитить свою независимость", — подчеркнул президент.
Зеленский также поблагодарил Францию и лично президента Эмманюэля Макрона за его последовательную поддержку Украины в ее борьбе за свою независимость.
Он напомнил, что соглашения о безопасности с Украиной также подписали Великобритания, Германия, Канада, Италия, Дания и Нидерланды.
В свою очередь, Макрон заверил, что французы и дальше будут оказывать поддержку нашему государству.
"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла эту агрессивную войну. Уверяю в нашей поддержке сегодня, завтра и сколько нужно", — подчеркнул президент Франции.
Ранее мы сообщали, что Украина и Франция подписали соглашение о предоставлении нашей стране гарантий безопасности. Перед этим такое соглашение было подписано с Германией.
Также Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.
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