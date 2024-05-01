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Норвегія виділила на допомогу Україні 600 млн доларів — куди спрямують кошти

1 травня 2024 13:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Норвегія виділила на допомогу Україні 600 млн доларів — куди спрямують кошти
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії. Фото ілюстративне: News in English
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Парламент Норвегії проголосував за виділення 600 млн доларів на військову допомогу Україні. Більшість цих грошей будуть витрачені на посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє VG в середу, 1 травня.

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За словами Стьоре, загальна сума норвезької допомоги Києву у 2024 році складатиме 22 млрд крон.

Президент України Володимир Зеленський подякував норвезьким союзникам за збільшення фінансової допомоги Україні.

"Дуже важливо, що більшість цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим високим пріоритетом для захисту життя людей", — написав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує незмінну підтримку з боку Норвегії та її розуміння невідкладних потреб нашої держави і готовність бути поряд з українцями у цей вирішальний час.

Раніше ми повідомляли, що уряд Норвегії розкрив мету надання Україні багатоцільових винищувачів F-16. В уряді Королівства вважають, що українській армії також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів по російському тилу.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не виключає введення військ в Україну у довгостроковій перспективі. Наразі таких планів немає, але для швидшої поразки Росії, це цілком ймовірно.

Володимир Зеленський
війна
Норвегія
фінансова допомога
військова допомога
ППО

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