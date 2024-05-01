Норвегия выделила на помощь Украине 600 млн долларов — куда направят средства

Зеленский обратился в парламент Норвегии. Фото иллюстративное: News in English

Парламент Норвегии проголосовал за выделение 600 млн долларов на военную помощь Украине. Большинство этих денег будут потрачены на усиление противовоздушной обороны нашего государства.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает VG у среду, 1 мая.

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По словам Стере, общая сумма норвежской помощи Киеву в 2024 году составит 22 млрд крон.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил норвежских союзников за увеличение финансовой помощи Украине.

"Очень важно, что большинство этих средств будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины, что является нашим высоким приоритетом для защиты жизни людей", — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит неизменную поддержку со стороны Норвегии и понимание неотложных потребностей нашего государства и готовность быть рядом с украинцами в это решающее время.

Ранее мы сообщали, что правительство Норвегии раскрыло цель предоставления Украине многоцелевых истребителей F-16. В правительстве Королевства считают, что украинской армии также нужно укрепить свою способность наносить удары по российскому тылу.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает ввода войск в Украину в долгосрочной перспективе. Пока таких планов нет, но для более быстрого поражения России это вполне вероятно.