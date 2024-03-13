Зеленський розповів подробиці безпекової угоди з Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо підписання безпекової угоди з Німеччиною. Зокрема, він наголосив на необхідності зберегти важливість міжнародного права.

Про це Зеленський повідомив у середу, 13 березня.

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"Кожна підписана безпекова угода між Україною й партнерами додає сили та впевненості нашому спільному прагненню зберегти міжнародне право та захистити кожне життя", — наголосив президент.

Також глава держави подякував Німеччині за допомогу у справі захисту від російської агресії та людських життів.

"Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, робота заради справедливості та відповідальності агресора. Цінуємо нашу співпрацю та непохитну підтримку з боку Німеччини й німецького народу", — зазначив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Зеленський повідомив основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.