Зеленський розповів подробиці безпекової угоди з Німеччиною
Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці щодо підписання безпекової угоди з Німеччиною. Зокрема, він наголосив на необхідності зберегти важливість міжнародного права.
Про це Зеленський повідомив у середу, 13 березня.
Промова президента Зеленського
"Кожна підписана безпекова угода між Україною й партнерами додає сили та впевненості нашому спільному прагненню зберегти міжнародне право та захистити кожне життя", — наголосив президент.
Також глава держави подякував Німеччині за допомогу у справі захисту від російської агресії та людських життів.
"Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, робота заради справедливості та відповідальності агресора. Цінуємо нашу співпрацю та непохитну підтримку з боку Німеччини й німецького народу", — зазначив Зеленський.
Раніше ми розповідали, що Зеленський повідомив основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.
Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У рамках переговорів було підписано двосторонню угоду про безпеку.
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