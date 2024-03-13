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Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Германией

13 марта 2024 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Германией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о подписании соглашения о безопасности с Германией. В частности, он подчеркнул необходимость сохранить важность международного права.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 13 марта.

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"Каждое подписанное соглашение безопасности между Украиной и партнерами придает силы и уверенности нашему совместному стремлению сохранить международное право и защитить каждую жизнь", — подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил Германию за помощь в деле защиты от российской агрессии и человеческих жизней.

"Оборонная поддержка, общие политические шаги, работа ради справедливости и ответственности агрессора. Ценим наше сотрудничество и непреклонную поддержку со стороны Германии и немецкого народа", — отметил Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский сообщил основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.

Владимир Зеленский
Германия
Украина
Олаф Шольц
безопасность

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