Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о подписании соглашения о безопасности с Германией. В частности, он подчеркнул необходимость сохранить важность международного права.

Об этом Зеленский сообщил в среду, 13 марта.

Читайте также:

Речь президента Зеленского

"Каждое подписанное соглашение безопасности между Украиной и партнерами придает силы и уверенности нашему совместному стремлению сохранить международное право и защитить каждую жизнь", — подчеркнул президент.

Также глава государства поблагодарил Германию за помощь в деле защиты от российской агрессии и человеческих жизней.

"Оборонная поддержка, общие политические шаги, работа ради справедливости и ответственности агрессора. Ценим наше сотрудничество и непреклонную поддержку со стороны Германии и немецкого народа", — отметил Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский сообщил основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.

Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.