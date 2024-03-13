Зеленский рассказал подробности соглашения о безопасности с Германией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности о подписании соглашения о безопасности с Германией. В частности, он подчеркнул необходимость сохранить важность международного права.
Об этом Зеленский сообщил в среду, 13 марта.
Речь президента Зеленского
"Каждое подписанное соглашение безопасности между Украиной и партнерами придает силы и уверенности нашему совместному стремлению сохранить международное право и защитить каждую жизнь", — подчеркнул президент.
Также глава государства поблагодарил Германию за помощь в деле защиты от российской агрессии и человеческих жизней.
"Оборонная поддержка, общие политические шаги, работа ради справедливости и ответственности агрессора. Ценим наше сотрудничество и непреклонную поддержку со стороны Германии и немецкого народа", — отметил Зеленский.
Ранее мы рассказывали, что Зеленский сообщил основные подробности соглашений о безопасности, которые Украина подписала с Францией 16 февраля. Один из основных ее аспектов — усиление противовоздушной обороны Украины.
Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. В рамках переговоров было подписано двустороннее соглашение о безопасности.
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