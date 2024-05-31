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В Офисе президента раскрыли детали соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии

31 мая 2024 16:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина получила гарантии безопасности от Норвегии — на Банковой рассказали детали
Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото: Офис президента Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В пятницу, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сфере безопасности. Таким образом, скандинавское королевство стало 15 страной, с которой заключено соглашение на выполнение положений Вильнюсской декларации G7.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

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Заключение соглашения. Источник: Офис президента Украины

Как сообщается, в этом году Норвегия предоставит Украине минимум 1,2 млрд евро военной помощи. В установленную королевством долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины норвежское правительство вложило почти 6,4 млрд евро сроком на четыре года. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

В военной программе соглашения Норвегия будет помогать:

  • развивать военно-воздушную сферу предоставлением истребителей F-16;
  • будет содействовать военно-морскому развитию Украины;
  • будет сотрудничать с украинскими КБ по углублению отечественного ОПК;
  • предоставит дополнительные средние ЗРК NASAMS, оборудование и запчасти к ним и будет способствовать обучению украинских зенитчиков.

Гражданская программа соглашения содержит:

  • поддержку Украинской формулы мира;
  • антироссийские санкции;
  • возмещение ущерба;
  • юридическую помощь в привлечении России к ответственности;
  • помощь в экономическом обновлении;
  • гуманитарное разминирование;
  • защиту критической инфраструктуры;
  • борьбу с российской пропагандой;
  • предоставление норвежскими больницами помощи гражданам Украины.

Напомним, ранее Украина в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.

Украина
Владимир Зеленский
Офис президента
соглашение
безопасность
военная помощь
Норвегия

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