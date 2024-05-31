Украина получила гарантии безопасности от Норвегии — на Банковой рассказали детали

В Офисе президента раскрыли детали соглашения о гарантиях безопасности от Норвегии
В пятницу, 31 мая, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сфере безопасности. Таким образом, скандинавское королевство стало 15 страной, с которой заключено соглашение на выполнение положений Вильнюсской декларации G7.
Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.
Гарантии безопасности от Норвегии
Как сообщается, в этом году Норвегия предоставит Украине минимум 1,2 млрд евро военной помощи. В установленную королевством долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины норвежское правительство вложило почти 6,4 млрд евро сроком на четыре года. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.
В военной программе соглашения Норвегия будет помогать:
- развивать военно-воздушную сферу предоставлением истребителей F-16;
- будет содействовать военно-морскому развитию Украины;
- будет сотрудничать с украинскими КБ по углублению отечественного ОПК;
- предоставит дополнительные средние ЗРК NASAMS, оборудование и запчасти к ним и будет способствовать обучению украинских зенитчиков.
Гражданская программа соглашения содержит:
- поддержку Украинской формулы мира;
- антироссийские санкции;
- возмещение ущерба;
- юридическую помощь в привлечении России к ответственности;
- помощь в экономическом обновлении;
- гуманитарное разминирование;
- защиту критической инфраструктуры;
- борьбу с российской пропагандой;
- предоставление норвежскими больницами помощи гражданам Украины.
Напомним, ранее Украина в рамках подписания двусторонних соглашений получила гарантии безопасности от Великобритании, Германии, Франции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии, Испании, Бельгии, Португалии, Швеции и Исландии.
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