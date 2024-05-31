Україна та Ісландія підписали безпекову угоду

Прем'єр-міністр Ісландії Б'ярні Бенедіктссон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Це вже 14-й підписаний документ на виконання Вільнюської декларації G7.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у п'ятницю, 31 травня.

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Ісландія зобов’язалася надавати всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

"Протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів). Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження. Крім того, співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості", — йдеться у повідомленні.

Унікальність цієї угоди полягає в тому, що Ісландія зобов'язується продовжувати транспортувати до України військові вантажі та обладнання від союзників по НАТО за допомогою залізниць. Крім того, країна наддаватиме особливу увагу підтримці та забезпеченню українських жінок, які служать у Збройних силах України.

Окремі розділи документа стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. До того ж йдеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Ісландія зобов'язується посилити своє дипломатичне представництво в Києві з метою поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором України.

Нагадаємо, Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Протягом 2024-2026 років Стокгольм надасть Києву військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Також уряд Сполучених Штатів як ніколи близький до того, аби підписати безпекову угоду з Україною. Такі домовленості дозволять Україні отримувати широкий спектр військової допомоги від США.